أمانة جدة تفعل عددا من خدماتها عبر نفاذ

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، أن الخدمات التي يمكن لعملاء الأمانة الحصول عليها عبر بوابة «نفاذ» تشمل (طباعة برنت لـ أسباب إيقاف خدمات - رخص المحلات التجارية - رخص البناء - سند قبض سداد رسوم مخالفات أو رسوم خدمة)، لافتا إلى أن الخدمات المتاحة تشكل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين في الوقت الراهن.
وبين البقمي أنه يمكن لمستفيد الأمانة مواطن أو مقيم الدخول إلى حسابه الموثق وتنفيذ خدماته والاطلاع على جميع بياناته دون الحاجة لمراجعة الأمانة لتنفيذها، مؤكدًا استمرار جهود أمانة جدة عبر الإدارة العامة لخدمة العملاء وقطاع تقنية المعلومات في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة، لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الإلكترونية، ومن خلال منصة بلدي، إضافة لبوابة النفاذ الوطني الموحد.
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