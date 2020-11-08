السعودية اليوم / الكويت تسجل 3 حالات وفاة و538 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 538 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8356 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5105 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 965830 فحصا.

// انتهى //

15:36ت م

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الكويت 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت الكويت 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 131743 حالة، في حين سُجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 811 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8356 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5105 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 965830 فحصا.// انتهى //15:36ت م0111

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