السعودية اليوم / تعليم جازان يوقع عددًا من اتفاقيات الشراكة والتعاون لخدمة المجتمع التعليمي



جيزان 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الجهات لخدمة المجتمع التعليمي وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها الإدارة مع الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ، وجمعية تواصل للحماية من العنف الأسري وغيرها من الجهات ، السعي لتقديم الخدمات الاستشارية والتربوية والتدريبية وتكريم الطلاب والطالبات ودعم الموهوبين والموهوبات وطلاب وطالبات التربية الخاصة وتقديم الخصومات على الخدمات الطبية لمنسوبي ومنسوبات التعليم.

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15:33ت م

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