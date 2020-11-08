السعودية اليوم / فلسطين تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

15:30ت م

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رام الله 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 3 وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و444 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.// انتهى //15:30ت م0104

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