السعودية اليوم / أمانة جدة تفعل أربع خدمات إلكترونية عبر بوابة " نفاذ " الوطنية



جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

فعلت أمانة محافظة جدة أربع خدمات إلكترونية عبر بوابة "النفاذ الوطني الموحد" وذلك في إطار سعيها لاستكمال تقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الخدمات التي يمكن لعملاء الأمانة الحصول عليها عبر بوابة "نفاذ" تشمل (طباعة برنت لـ أسباب إيقاف خدمات - رخص المحلات التجارية - رخص البناء - سند قبض سداد رسوم مخالفات أو رسوم خدمة، لافتا إلى أن الخدمات المتاحة تشكل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين في الوقت الراهن.

وبين البقمي أنه يمكن لمستفيد الأمانة مواطن أو مقيم الدخول إلى حسابه الموثق وتنفيذ خدماته والاطلاع على جميع بياناته دون الحاجة لمراجعة الأمانة لتنفيذها، مؤكدًا استمرار جهود أمانة جدة عبر الإدارة العامة لخدمة العملاء وقطاع تقنية المعلومات في تطوير وأتمتة الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الالكترونية ومن خلال منصة بلدي، بالإضافة لبوابة النفاذ الوطني الموحد.

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15:28ت م

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