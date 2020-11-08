السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يدشن مشروعات طرق جديدة بأكثر من مليار ريال



جيزان 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، عددا من مشاريع وزارة النقل بمنطقة جازان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار وخمسة ملايين ريال وبإجمالي أطوال 190كيلو مترا.

وشملت المشروعات التي تم تدشينها بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، مشروع الطرق المؤدية لمواقع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بمنطقة جازان ، ومشروع استكمال بعض الطرق بمنطقة جازان (المجموعة الأولى ) وطريق"صبيا ، العيدابي" بطول 68 كيلومتراً ، ومشروع الطرق الزراعية بمنطقة جازان المجموعة الرابعة والعشرون، والذي يتضمن رفع مستوى طريق الداير الطرف جلة الحياة المرحلة الأولى بطول 3.8 كيلومترًا، و مشروع طريق الصهاليل بمحافظة هروب بطول يزيد عن ٥ كيلومترات.

كما شملت مشروع رفع مستوى طريق (الداير - الطرف - جلة الحياة) المجموعة الثالثة، بطول 4 أربعة كيلومترات، ومشروع طريق (اللحجة/السودة/هلوة) بطول 4 أربعة كيلومترات ، ومشاريع الطرق الزراعية المجموعة العشرون، والذي يتضمن طريق المحنية المذنب، وتخدم قرى صدر جورى، وطريق "الجوف ،الاحواش" والذي يسهم في ربط محافظة العيدابي بمحافظة هروب، وطريق جبل نعمة بطول 22,5 كيلو متر.

وأستمع سمو الأمير محمد بن ناصر خلال حفل التدشين لشرح من معالي وزير النقل وأصحاب المعالي رؤساء الهيئات التابعة للوزارة عن المشروعات التي تم تدشينها والمشروعات المعتمدة والتي تحت التنفيذ في مجالات النقل العام والطرق وصيانتها وكل ما يضمن سلامة مرتاديها ، وسير العمل بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد وتوسعة المطار القائم بما يلبي احتياجات المسافرين والقادمين للمنطقة والمستثمرين بها ، والخدمات التي يقدمها مينائي جيزان وفرسان ومشاريع التطوير بهما ، وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الوزارة بمنطقة جازان .

وأكد سموه أهمية المشروعات التي تم تدشينها في توفير الخدمات المناسبة لأبناء المنطقة ، والسعي الحثيث للإسراع في تنفيذ بقية المشروعات وفق الخطط المعدة لها إنفاذا ً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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15:28ت م

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