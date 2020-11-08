اقتصادي / سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يلتقى رئيس مجلسي شباب وشابات الأعمال بغرفة الشرقية



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، يرافقه رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة فهد الفراج، والنائبتان لمجلس فتيات الأعمال دلال الرحمة نائب أول، وأسماء الجعيب نائب ثاني.

ونوه سموه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لقطاع الأعمال، وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتمكين الطاقات الوطنية من المنافسة في سوق العمل، والانتقال به إلى مستويات تنافس الأسواق العالمية، مؤكداً أن الشباب طاقات التغيير والتجديد، والركيزة الأساس في تطوير قطاع الأعمال، ومواكبة المنافسة العالمية، لاسيما في التحول إلى قطاع أعمال رقمي ذكي.

وأشار سموه إلى أهمية العمل المستمر على تطوير البرامج والجهود المقدمة لدعم شباب وفتيات الأعمال، ودعم رواد الأعمال في مختلف المجالات، والتعريف بحزم الدعم المقدمة.

// انتهى //

15:26ت م

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