السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقية بين الجامعة الإلكترونية وأمانة الشرقية



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية مثلها معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، والجامعة

ونوه سموه بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ، لا سيما في ظل ما فرضته جائحة

وأكد سموه، أهمية العمل على إيجاد تخصصات تخدم القطاع البلدي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحفيز التوجه نحو التعليم الذاتي والعمل المشترك للنهوض بالعمل البلدي، وتطوير البرامج الإثرائية للطلاب، وتعزيز مشاركة الجامعة في مختلف المناسبات.

من جانبه، قدم المهندس الجبير شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه على فتح الآفاق ودعم الشراكة بين مختلف الجهات بما يعود بالنفع على المنطقة.

كما ثمنت الدكتور الصفدي لسمو أمير المنطقة الشرقية تأكيده على دور الجامعة في تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وحرصه على شراكتها مع مختلف الجهات.

// انتهى//

15:10ت م

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الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية مثلها معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، والجامعة السعودية الإلكترونية ومثلها رئيس الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.ونوه سموه بالقفزات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ، لا سيما في ظل ما فرضته جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن المملكة تبوأت موقع الصدارة في تطوير العملية التعليمية، ونجحت في تقديم تجربة تعليم إلكتروني حيث تعد أولى مبادرات تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وقادرة أن تكون بيت خبرة في هذا المجال.وأكد سموه، أهمية العمل على إيجاد تخصصات تخدم القطاع البلدي وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحفيز التوجه نحو التعليم الذاتي والعمل المشترك للنهوض بالعمل البلدي، وتطوير البرامج الإثرائية للطلاب، وتعزيز مشاركة الجامعة في مختلف المناسبات.من جانبه، قدم المهندس الجبير شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه على فتح الآفاق ودعم الشراكة بين مختلف الجهات بما يعود بالنفع على المنطقة.كما ثمنت الدكتور الصفدي لسمو أمير المنطقة الشرقية تأكيده على دور الجامعة في تعزيز التحول نحو التعليم الإلكتروني، وحرصه على شراكتها مع مختلف الجهات.// انتهى//15:10ت م0090

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