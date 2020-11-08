السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس المجلس البلدي وأعضائه بمحافظة ضرية



بريدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضريه.

وقدم رئيس المجلس البلدي ثامر بن مرزوق المطيري خلال الاستقبال عرضاً عن ما تحقق من إنجازات للمجلس خلال السنوات الماضية ، مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.

كما استعرض المطيري في اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس لتحسين وتطوير محافظة ضرية ، والتي نالت استحسان سمو أمير منطقة القصيم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن محافظة ضريه تزدهر بالمشاريع التطورية التي يتابعها المجلس ويسعى إلى تحقيقها بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - ، لجعلها محافظة متطورة ومتواكبة مع الرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها سمو ولي العهد الأمير

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعّال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخِدْمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمحافظة ضرية.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ ضرية صالح الشعمل.

// انتهى //

15:00ت م

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بريدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ضريه.وقدم رئيس المجلس البلدي ثامر بن مرزوق المطيري خلال الاستقبال عرضاً عن ما تحقق من إنجازات للمجلس خلال السنوات الماضية ، مستندًا إلى دراسة علمية إحصائية أشرف عليها المجلس رصدت جملة من التوصيات والمقترحات التطويرية لرفع جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الفائدة المرجوة منها.كما استعرض المطيري في اللقاء عددًا من المبادرات التطويرية التي قدمها المجلس لتحسين وتطوير محافظة ضرية ، والتي نالت استحسان سمو أمير منطقة القصيم.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن محافظة ضريه تزدهر بالمشاريع التطورية التي يتابعها المجلس ويسعى إلى تحقيقها بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - ، لجعلها محافظة متطورة ومتواكبة مع الرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعّال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخِدْمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمحافظة ضرية.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ ضرية صالح الشعمل.// انتهى //15:00ت م0089

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