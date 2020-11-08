السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ جولات رقابية على الواجهات البحرية وحدائق القطيف



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط القطيف خلال الأسبوع الماضي، حملات ميدانية على الشواطئ والواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة (رقابة) التي تنفذها البلدية لتحسين المشهد الحضري، وتأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظامية.

وتهدف هذه الحملات إلى منع الدراجات النارية والألعاب الغير مصرحة، والشواء في الأماكن الغير مخصصة، واستخدام الشيشة، والعربات الغذائية المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، والمحافظة على النظافة العامة، وتنمية الحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والممتلكات والمرافق العامة والمحافظة عليها والاستفادة منها وتنشيط الوعي وترسيخ ثقافة الانضباط بالأنظمة المتبعة، وحماية المرتادين من المخاطر التي تسببها.

كما شملت منع الباعة المتجولين من افتراش الأرصفة بالواجهات البحرية ومنع إشعال النار من قبل المتنزهين بهدف الشوي ومنع تأجير الدراجات النارية، إضافة إلى إنذار أصحاب السيارات والعربات المهملة في الواجهة البحرية.

وأوضحت الأمانة أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، وتحرير العديد من المخالفات، ومصادرة 100 كيلوجرام حلويات متنوعة، و 10 عربات، و 5 دراجات نارية، إضافة إلى رصد 22 مخالفا تم منعهم من استخدام المسارات المخصصة للمشي والمسطحات الخضراء بما يتعارض مع الأنظمة والتعليمات البلدية، مؤكدةً استمرار البلدية في حملاتها الرقابية والتوعوية، وتطبيق الأنظمة على المخالفين للمحافظة على أمن وسلامة المرتادين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز 940 .

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14:55ت م

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