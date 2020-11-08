شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث العلاقات مع سفير سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.