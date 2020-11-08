شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزاري يزور بغداد للتحضير لمجلس التنسيق السعودي العراقي والان نبدء بالتفاصيل

• الوفد يضم وزيري الصناعة والنقل ومحافظ مؤسسة النقد .. ويلتقي "الكاظمي"

يبدأ اليوم وفد وزاري سعودي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي زيارة رسمية لجمهورية العراق الشقيقة.

ويضم الوفد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ومعالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

كما ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.