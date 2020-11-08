2020-11-08

ماذا يحدث من الآن وحتى يوم تنصيب جو بايدن ؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

بين يوم الانتخابات في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر، ويوم التنصيب في 20 يناير المقبل، يمر انتقال السلطة من الرئيس ترامب إلى جو بايدن من خلال بضع خطوات، حيث يجتمع رؤساء اللجان في كل ولاية ويرسلون أصواتهم إلى الكونغرس ليتم اعتماد النتيجة.

وعلى الرغم من بعض المزاعم التي تفيد بسرقة جو بايدن والديمقراطيين للانتخابات ودعم الجمهوريين لهذه النظرية، إلا أن نقل السلطة لن يكون مختلفًا، وفصلت وكالة أسوشيتد برس ما الذي سيحدث خلال هذه الأسابيع.

وقال التقرير: عندما يصوت المواطنون الأمريكيون لمرشح رئاسي، فإنهم يصوتون بالفعل لأعضاء المجمع الانتخابي للتصويت لمرشح، وتختلف القوانين من ولاية لأخرى لكن بشكل عام تجري الأمور بسلاسة.

4 نوفمبر – 23 نوفمبر

يتم عد الأصوات، فبعد يوم الانتخابات 3 نوفمبر، تقوم الولايات بفرز نتائج التصويت الشعبي والتصديق عليها، عند الانتهاء، يُطلب من كل حاكم ولاية بموجب القانون إعداد وثائق تُعرف باسم شهادات تأكيد التصويت.

وتسرد الشهادات أسماء الناخبين وعدد الأصوات التي تم الإدلاء بها للفائز والخاسر، ثم يتم إرسال الشهادة التي تحمل ختم كل ولاية إلى أمين المحفوظات في الولايات المتحدة.

8 ديسمبر

وهو الموعد النهائي لحل الخلافات الانتخابية على مستوى الولاية، وسيتم الانتهاء من جميع عمليات إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية والطعون القضائية حول نتائج الانتخابات الرئاسية بحلول هذا التاريخ.

وفي عام 2000، أنهت المحكمة العليا إعادة فرز الأصوات المستهدفة في فلوريدا لأنه لم تستكمل بحلول ها التاريخ، وكان إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية من الممكن أن تجعل آل جور رئيساً، ويعد هذا التاريخ مهمًا جدًا بالنسبة للجمهوريين.

14 ديسمبر

بعد ستة أيام من تسوية النزاعات، من المفترض أن يجتمع الناخبون في ولاياتهم ويدلون بأصواتهم لرئيس الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي يسير بها التصويت الشعبي في الولاية، ثم يتم إرسال الشهادات إلى جانب الأوراق الرسمية الأخرى، بالبريد المسجل إلى مختلف المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ.

23 ديسمبر

الأصوات الانتخابية المعتمدة لديها تسعة أيام للانتقال من الولايات إلى الكابيتول هيل، حيث يجب أن تصل الأصوات الانتخابية إلى واشنطن بحلول هذا الوقت، وإذا لم يتم تسليمها، فإن القانون يوفر سبلًا بديلة لإيصال النتائج إلى واشنطن.

3 يناير

يؤدي أعضاء مجلس النواب والأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ اليمين الدستورية ظهرًا، وتكون هذه هي البداية الرسمية للمؤتمر الـ 117.

6 يناير

يجتمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في غرفة مجلس النواب، يترأس رئيس مجلس الشيوخ (نائب الرئيس مايك بنس) الجلسة ويتم قراءة الأصوات الانتخابية

وفرزها بالترتيب الأبجدي من قبل اثنين، وإذا حصلت بطاقة واحدة على 270 صوتًا انتخابيًا أو أكثر، يعلن رئيس مجلس الشيوخ النتائج.

ويجوز لأعضاء الكونجرس الاعتراض على الإعادة من أي ولاية، وإذا استوفى الاعتراض متطلبات معينة، يجتمع كل مجلس على حدة لمناقشة الاعتراض لمدة ساعتين على الأكثر، بعد ذلك، يصوت كل مجلس لقبول أو رفض الاعتراض، ثم يتم إعلان نتائج التصويت وأي اعتراض على التصويت الانتخابي للولاية يجب أن يوافق عليه كلا المجلسين من أجل استبعاد أي أصوات متنازع عليها.

وإذا لم يفز أي من المرشحين الرئاسيين بما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا، يقرر المجلس الانتخاب بناءً على التعديل الثاني عشر للدستور، وإذا لزم الأمر، سينتخب مجلس النواب الرئيس من خلال تصويت الأغلبية.

20 يناير

20 يناير هو اليوم الذي يؤدي فيه الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في يوم التنصيب.

ويُذكر أن حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب بدأت إجراءات التقاضي، مؤكدة على أن الانتخابات الرئاسية لم تنتهِ، وأن الادعاءات بفوز جو بايدن استندت إلى نتائج 4 ولايات لم يتم تحديد نتائجها النهائية بعد.



