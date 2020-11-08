فيديو.. الزعاق يتوقع سحباً عابرة وماطرة وتدني الحرارة

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، درجات حرارة معتدلة اليوم الأحد، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً خلال فترة النهار على جنوب المملكة، في حين ستكون درجة الحرارة منخفضة ليلاً في المناطق الشمالية.

كما توقع الزعاق، تكوناً للسحب العابرة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، في حين ستتشكل سحب ماطرة على مناطق أخرى في المملكة، ومنها حائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، جازان، عسير، الباحة ، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف جنوبا ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

