جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة العاملة بنظام أندرويد

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعتزم شركة جوجل الأمريكية وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد خلال العام المقبل.

وستنتهي الشركة من تنفيذ قرارها بحلول سبتمبر 2021، الأمر الذي يستوجب على أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.1.1 وأنظمة أقدم العمل على ترقية هواتفهم.

وأوضح خبراء التقنية أن إيقاف الدعم سيجعل بعض مستخدمي الهواتف التي تم بيعها قبل 2017 يجدون صعوبة في الوصول لبعض المواقع الآمنة، لذلك يجب ترقية نظام التشغيل أو الاستعانة بمتصفح ”فايرفوكس“ الذي يدعم بشكل مؤقت بعض مواقع الويب الآمنة.

