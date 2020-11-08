- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة العاملة بنظام أندرويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة العاملة بنظام أندرويد
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعتزم شركة جوجل الأمريكية وقف دعم الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد خلال العام المقبل.
وستنتهي الشركة من تنفيذ قرارها بحلول سبتمبر 2021، الأمر الذي يستوجب على أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 7.1.1 وأنظمة أقدم العمل على ترقية هواتفهم.
وأوضح خبراء التقنية أن إيقاف الدعم سيجعل بعض مستخدمي الهواتف التي تم بيعها قبل 2017 يجدون صعوبة في الوصول لبعض المواقع الآمنة، لذلك يجب ترقية نظام التشغيل أو الاستعانة بمتصفح ”فايرفوكس“ الذي يدعم بشكل مؤقت بعض مواقع الويب الآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تقرر وقف دعم الهواتف القديمة العاملة بنظام أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.