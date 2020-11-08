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هنّأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأعرب "غيبريسوس" عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".
وأضاف أن "أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تُظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
مدير منظمة الصحة العالمية مهنئاً "بايدن": نتطلع للعمل معاً لمكافحة كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-08
هنّأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأعرب "غيبريسوس" عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".
وأضاف أن "أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تُظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
02:19 PM
"غيبريسوس": الجائحة أظهرت أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح
هنّأ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "جو بايدن" ونائبته "كامالا هاريس"، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.
وأعرب "غيبريسوس" عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.
وبحسب "روسيا اليوم"، قال غيبريسوس في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".
وأضاف أن "أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تُظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".
، مدير منظمة الصحة العالمية مهنئاً "بايدن": نتطلع للعمل معاً لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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