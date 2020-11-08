شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة النقد تحذر من رسائل مشبوهة تستهدف بيانات العملاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاستجابة لأي رسائل تدعي معرفتها بقيمة ودائع العملاء ، مؤكدة أنها تستهدف الاحتيال عليهم للاستيلاء على بياناتهم. حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاستجابة لأي رسائل تدعي معرفتها بقيمة ودائع العملاء ، مؤكدة أنها تستهدف الاحتيال عليهم للاستيلاء على بياناتهم. وقالت مؤسسة النقد أنها لاتحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولاتقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم . وأضافت أن أي رسائل او اتصالات قد ترد للأفراد وتدعي غير ذلك فهي تستهدف الاحتيال عليهم والحصول على أموالهم وبياناتهم.

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