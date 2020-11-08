شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطنة فقدت نظرها 3 مرات تحدت العجز بقوة الإرادة واستكملت تعليمها "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم تمنع ظروف فقدان البصر ثلاثة مرات مواطنة من استكمال تعليمها بعد 36عاما من التوقف وسعت للحصول على الدراسات العليا وتحضير الماجستير.

تحية فرغلي "أم نرجس" مواطنة عانت تجربة فقد النظر 3 مرات، لكنها تحدت ظروفها ولم يكن للإحباط سبيل إلى كسر عزيمته، حيث استكملت تعليمها بكل عزيمة وإرادة.

قال أم نرجس: أنها أصيبت بالعمى ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في الصف الرابع الابتدائي، عندما استيقظت من النوم لتجد أنها فقدت بصرها؛ لكنها لم تفقد عزيمته فبعد فترة من العلاج رجع إليها بصرها باستخدام النظارة الطبية وفرحت بها؛ لأنها ترى أنه لا يرتديها سوى العباقرة والمميزين، رغم سخرية زملائها من النظارة

وتابعت أنها فقدت نظرها مرة ثانية عند وفاة زوجها في عام 1402هـ بعد ذلك توجهت لاسكتلندا للعلاج، وعاد نظرها بعد 6 أشهر، مضيفة أنه في عام 1418هـ أصيبت بارتفاع في ضغط العين أثر على العصب البصري، وفقدت النظر نهائيًا

وتواصل تحية فرغلي حديثها قائلة: بعد 36 عامًا من الانقطاع عن الدراسة، عادت مجددًا إلى مقاعد الدراسة بمعهد النور بالمدينة المنورة، بعد صدور توجيهات من الملك عبدالله بقبولها في المعهد كطالبة منتظمة، وحصلت على الابتدائية بطريقة برايل عام 1430هـ وحصلت على الشهادة المتوسطة عام 1433هـ بنسبة 99% ثم على الشهادة الثانوية عام 1436هـ بنسبة 97%، وتخطت المرحلة الجامعية، وتساعد هذا العام لتحضير الماجستير.