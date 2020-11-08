شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد عن إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار .
وأكدت أن هذا الشرط تم توقيف العمل به تسهيلاً على المتقدمين بتملك العقار ، ويتم الإكتفاء بالشروط التالية :
1-التقديم خلال المدة المحددة .
2-ألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي .
3-ألا يكون موقع العقار مما يمنع التملك فيه شرعاً أو نظاماً
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