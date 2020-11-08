شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء شرط المصورات الجوية للمتقدمين بطلب تملك العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد عن إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار .

وأكدت أن هذا الشرط تم توقيف العمل به تسهيلاً على المتقدمين بتملك العقار ، ويتم الإكتفاء بالشروط التالية :

1-التقديم خلال المدة المحددة .

2-ألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي .

3-ألا يكون موقع العقار مما يمنع التملك فيه شرعاً أو نظاماً