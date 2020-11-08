شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سحب عابرة وأخرى ماطرة على عدة مناطق في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، الأجواء التى ستشهدها مناطق المملكة اليوم، الأحد.
وأضاف أن درجات الحرارة ستكون معتدلة، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا خلال فترة النهار على جنوب المملكة، في حين ستكون درجة الحرارة منخفضة ليلاً في المناطق الشمالية.
ونوه بتكون سحب عابرة على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم، في حين ستتشكل سحب ماطرة على مناطق أخرى في المملكة، ومنها حائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف.
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