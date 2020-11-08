شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إنطلاق حملة لمعالجة المستنقعات ومكافحة الحشرات بمشاركة 14 فرقة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أطلقت أمانة محافظة الطائف حملة لمعالجة المستنقعات والرصد الحشري بمتابعة الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات . أطلقت أمانة محافظة الطائف حملة لمعالجة المستنقعات والرصد الحشري بمتابعة الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات . وأكدت الأمانة تسيير أكثر من 14 فرقة لتعزيز عمليات المعالجة والإستكشاف الحشري . يأتي ذلك بالتوازي مع جهود العمل الميداني لمكافحة انتشار الحشرات الضارة والقضاء عليها في طور حياتها الأولى .

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