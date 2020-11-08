شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة في المرحلة الابتدائية توثق تجربتها مع منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شاركت الطالبة ميس في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الحسين بن علي التابعة لإدارة تعليم رجال ألمع تجربتها على منصة مدرستي

وقالت الطالبة خلال الفيديو الذي نشرته إدارة التعليم برجال ألمع:" في البداية التعليم عن بعد كان حلم ولكن الحلم أصبح حقيقة ، ولأني من طلاب الصف الأول الابتدائي كنت مترددة ابدأ رحلة التعلم عن بعد أو ألغي تسجيلي ولكن قررت إني اتشجع ".

وأضافت: "التجربة كانت صعبة وغريبة في بدايتها ولكن مع تنظيم الوقت وترتيب الجدول وبمساعدة أسرتي صارت أسهل بكثير مما كنا نتصور ", وتابعت قائلة "منصة مدرستي سهلة ندرس عليها وكأننا في المدرسة من خلال فصول افتراضية عليها الجدول والمقررات والواجبات والاختبارات والحصص ".