بالفيديو.. «الزعاق» يتوقع درجات الحرارة في المملكة و 6 دول عربية خلال يومين

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، إنَّ المملكة تشهد اليوم أجواء معتدلة على أغلب المناطق.

وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على جُل المناطق، وتتضمن بعض الارتفاع نهارًا على جنوب غرب السعودية، وانخفاضًا ليلًا على المناطق الشمالية.

وأكمل: «هناك مبشرات بشأن السحب العابرة والماطرة؛ فالسحب العابرة ستكون على منطقتي الشرقية والرياض وشريحة كبيرة من القصيم، والسحب الماطرة ستكون بتفاوت على مناطق محددة على المدينة ومكة وجنوب غرب القصيم وحائل والجوف ورفحاء».

وأضاف «الزعاق» أنَّ هذه المبشرات تمتد نواحي جازان وعسير والباحة، ونواحي النماص وتنومة ومحايل عسير، وتدخل نواحي الطائف، لافتًا إلى انتقال تلك المبشرات خلال هذين اليومين إلى طريف وعرعر ورفحاء والقريات.

ونوَّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، بتأثر المنطقة العربية بمنخفضين؛ أولهما منخفض بحر العرب الذي يؤثر على سلطنة عُمَان وشمال الكويت وجنوب العراق، والثاني هو منخفض البحر الأبيض المتوسط، ويؤثر على شمال شرق مصر، والأردن وسوريا وشمال العراق.

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