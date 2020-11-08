«الحصيني» يتوقع خريطة هطول الأمطار على 11 منطقة بالمملكة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد خلال الـ36 ساعة القادمة على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توقعات الأمطار خلال(36) ساعة قادمة، بإذن الله، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد من اليوم الأحد 22/3هـ إلى صباح الاثنين على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وحائل والشمالية وتبوك والقصيم والجوف وشمال الشرقية والعراق والإمارات وعمان وقطر، ورياح على أجزاء من وسط وغرب وشمال الشرقية».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة على مناطق (حائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، وتبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16–42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15–40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصفًا جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14–36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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