«أمانة الشرقية» تنفذ 489 جولة رقابية على الأسواق وتعقم 740 موقعًا في الدمام

بمشاركة 457 فردًا من كوادر الإصحاح البيئي
نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعًا باستخدام 149528 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنًّا من النفايات، وإزالة 4086 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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