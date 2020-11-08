«هدف» يبحث تفعيل اتفاقية «دعم مكاتب توظيف الخريجين»

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بحضور مشرفي مكتب توظيف الخريجين في جامعة تبوك، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعة من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يُقدّمها الصندوق لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني «سبل»، ومنصة التدريب الإلكترونية «دروب»، وبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.

وتناولت ورشة العمل التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجي الجامعة من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق والجامعة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

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