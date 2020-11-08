«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على المدينة.. وأتربة مثارة في الجوف

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة، تضمَّن أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات (المهد وبدر ووادي الفرع)، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبَّهت الهيئة إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة قد يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الجوف.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل محافظات (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصفًا جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبا.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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