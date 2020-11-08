تنبيهات من الأرصاد لـ3 مناطق.. والدفاع المدني: ابتعدوا عن مجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل محافظات (الطائف، وميسان، الكامل)، مشيرةً إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما نبهت إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على محافظات (الدائر - الريث - العارضة - فيفا - هروب)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٩ مساءً.

وإلى منطقة تبوك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس، تضمَّن تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الوجه وأملج وضباء)، مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، تبوك).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصفًا جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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