السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1111 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

// انتهى //

13:32ت م

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أبوظبي 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 142,143 حالة.وأعلنت الوزارة في بيان لها عن شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138,291 حالة.كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.// انتهى //13:32ت م0065

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