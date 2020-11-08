السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين لدى عددٍ من الدول



الرياض 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة بالرياض اليوم، عددا من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

واستعرض معاليه جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وَفْقاً لرؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

13:30ت م

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