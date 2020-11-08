السعودية اليوم / أكثر من 30 ألف مستفيد من خِدْمات عيادات " تطمن " ومراكز " تأكد" في نجران



نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

قدّمت عيادات " تطمن " ومراكز " تأكد " في منطقة نجران خِدْماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد حتى الآن منهم 16400 مستفيد عبر 8 عيادات موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز " تأكد " 13725 مستفيدا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات " تطمن " باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس

أما مراكز " تأكد " فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق " صحتي " .

// انتهى //

13:12ت م

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نجران 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمن " ومراكز " تأكد " في منطقة نجران خِدْماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد حتى الآن منهم 16400 مستفيد عبر 8 عيادات موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز " تأكد " 13725 مستفيدا عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات " تطمن " باستقبال مَنْ يعانون أعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، دون حجز موعد.أما مراكز " تأكد " فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق " صحتي " .// انتهى //13:12ت م0061

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