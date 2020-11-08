السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 3880 إصابة جديدة بكورونا و74 وفاة



جاكرتا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت أندونيسيا 3880 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أن البلاد سجلت أيضا وفاة 74 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14614 وفاة.

وتشهد إندونيسيا أعلى معدل من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.

// انتهى //

13:00ت م

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جاكرتا 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت أندونيسيا 3880 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 437716 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أن البلاد سجلت أيضا وفاة 74 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14614 وفاة.وتشهد إندونيسيا أعلى معدل من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.// انتهى //13:00ت م0060

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