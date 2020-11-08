السعودية اليوم / جامعة الباحة تنفذ أكثر من 4500 جلسة عبر برنامج "رافد"



‎الباحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

نفذت جامعة الباحة خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الأول أكثر من 4500 جلسة عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد، استفاد منها 82171 طالبًا وطالبة.

وبينت الجامعة أنه جرى رصد أكثر من 43280 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4547 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 79937, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14640:09:17 ساعة، مشيرة إلى أنه جرى وَضْعَ خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريقا فنيا يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 317 بلاغاً.

يأتي ذلك بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس

// انتهى //

12:54ت م

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‎الباحة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسنفذت جامعة الباحة خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الأول أكثر من 4500 جلسة عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد، استفاد منها 82171 طالبًا وطالبة.وبينت الجامعة أنه جرى رصد أكثر من 43280 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4547 جلسة, ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 79937, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14640:09:17 ساعة، مشيرة إلى أنه جرى وَضْعَ خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريقا فنيا يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 317 بلاغاً.يأتي ذلك بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا // انتهى //12:54ت م0057

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