السعودية اليوم / 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1078 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 68.117 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 929 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.119 حالة .

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12:53ت م

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طرابلس 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1078 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 9 وفيات ، و 870 حالة شفاء .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 68.117 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 929 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 40.119 حالة .// انتهى //12:53ت م0056

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