اجتماعي / وكيل وزارة الإسكان يطلع على وحدة الإسكان التنموي ببر الشرقية



الدمام 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

اطلع الوكيل المساعد بوزارة الإسكان للإسكان التنموي ماجد بن محمد الزهراني اليوم خلال زيارته جمعية البر بالمنطقة الشرقية على هيكل وتنظيم وحدة الإسكان التنموي، التي أطلقتها الجمعية لتنظيم العمل وتطبيق الإجراءات على المتقدمين لطلب الوحدات السكنية عبر برنامج الإسكان التنموي.

واستعرض مع مسؤولي الجمعية الرسالة والأهداف التنموية لـ " بر الشرقية " والبرامج القائمة لتأهيل المستفيدين لسوق العمل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية ، إلى جانب إسهام صندوق القروض التنموية في تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين دعماً لمشاريعهم .

ونوه الزهراني بالنمو الذي يشهده القطاع غير الربحي بالمملكة، والبرامج التنموية والخدمات والمشاريع التنموية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والانتقال بهم من الحاجة إلى الإنتاج والعمل، مؤكداً قدرة القطاع على تحقيق أهداف الشراكة مع برنامج الإسكان التنموي في خدمة المستفيدين .

من جانبه، أكد أمين عام الجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير العفيصان أن " بر الشرقية " سلمت حتى الآن ثمان دفعات من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين على مستوى المنطقة منذ بدء الشراكة مع برنامج الإسكان التنموي، وشرعت في إطلاق ورش عمل لإنشاء وحدة الإسكان التنموي التي من المقرر أن تصل 9 وحدات تعنى بالإسكان التنموي في فروع الجمعية بالمنطقة الشرقية لتواكب المعايير والمواصفات التي وضعتها وزارة الإسكان للبرنامج .

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12:51ت م

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