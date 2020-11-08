السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بحائل تفعّل حملة " الصلاة نور"



حائل 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

فعل فرع ‏هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ‏المنكر ‏بمنطقة حائل بالتعاون مع فرع ‏وزارة ‏النقل بالمنطقة ‏المناشط التوعوية ‏ضمن ‏حملة " الصلاة نور "، وذلك ‏عبر لوحات توعوية على الطرق الرئيسية داخل مدينة حائل ‏وعبر ‏شاشات المركبات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة ‎‏. ‏ ‏

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل صالح ‏بن ‏علي ‏الزبيدي أن الحملة التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر ‏بالمعروف والنهي عن المنكر تهدف إلى التوعية بمكانة الصلاة ‏وفضائلها ‏وأثرها في ‏حياة المسلم مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في ‏العرض ولوحات الطرق وشاشات المجمعات التجارية ومواقع التواصل ‏الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة بين مختلف ‏شرائح ‏المجتمع.‏

// انتهى //

12:44ت م

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