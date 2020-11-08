السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ مشعل بن ماجد يستقبل مديري السعودية اليوم الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة السابق والمعيّن حديثاً



جدة 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدّة بمكتبه اليوم, مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة السابق عبد المنعم بن ياسين الشهري, والمدير العام للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة المعيّن حديثاً بدر بن عبد الرحمن الحميد .

وقدّم الأمير مشعل بن ماجد الشكرَ لمدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة خلال فترة عمله، متمنياً التوفيق والسداد لمنسوبي الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة .

وأعرب الشهري والحميد عن شكرهما لسموه الكريم، والتوجيهات السديدة لما فيه جودة الخِدْمات المقدمة للمواطنين .

// انتهى //

12:43ت م

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