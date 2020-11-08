

مسقط 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واس

أوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 42 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منوماً .

// انتهى //

12:41ت م

0051



مسقط 22 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 08 نوفمبر 2020 م واسأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 118.140 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1301 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 108.681 حالة ، وبذلك تصل نسبة الشفاء إلى 92 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 42 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 351 وفي العناية المركزة 148 منوماً .// انتهى //12:41ت م0051

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 118140 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.