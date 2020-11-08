شكرا لقرائتكم خبر عن "النقد" تحذر من الاحتيال: لا نحتفظ بأي ودائع للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت مؤسسة النقد أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم. وأكدت أنه أي رسائل أو اتصالات قد ترد إليك وتدعي خلاف ذلك فهي تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك.

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