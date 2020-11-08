شكرا لقرائتكم خبر عن "معاً محترزون" .. مكتبة الحرم المكي توفر جهاز الخدمة الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

• الجهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي ويفحص قياس الحرارة للموظفين والزائرين

حرصا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة بمكتبة الحرم المكي الشريف، على تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للاستفادة من التقنية والسبل الحديثة، فقد تم توفير جهاز الخدمة الذاتية بمبنى مكتبة الحرم المكي الشريف.

حيث يقوم الجهاز وفق منهجية الذكاء الاصطناعي بفحص قياس الحرارة للموظفين والزائرين والتأكد من سلامتهم، كما أنه يقوم بعملية التعقيم وتوفير الكمامة، وتأتي هذه الخدمة ضمن التدابير والاحترازات التي أعدتها الرئاسة العامة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأن تطبق الرئاسة أرقى وأفضل الإجراءات للإسهام في تعزيز الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات؛ من أجل تحقيق المتطلبات التنموية الإلكترونية التي تطمح قيادة المملكة إليها في رؤيتها (2030).