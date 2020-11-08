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ارتفاع قياسي لإصابات فيروس كورونا في ألمانيا
16017 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 16.017 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 63 وفاة.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 658.505 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11.289 حالة وفاة .
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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