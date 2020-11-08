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شكرا لقرائتكم ساما تحذر من رسائل الاحتيال: لا نحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ساما تحذر من رسائل الاحتيال: لا نحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا تقوم بأي إجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.
وأضافت أن أي رسائل أو اتصالات قد تردك وتدعي خلاف ذلك فهي تستهدف الاحتيال عليك والحصول على أموالك وبياناتك.
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