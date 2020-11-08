11 رقمًا قياسيًا حققته الانتخابات الأمريكية التنفيذية والتشريعية 

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود

كان من المتوقع أن تكون المشاركة في الانتخابات الأمريكية 2020 صغيرة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكن العكس كان صحيحًا فقد سجلت عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية الجديدة.

1- تكلفة الانتخابات

قالت شبكة CNN الأمريكية إن تكلفة الانتخابات الأمريكية حطمت الأرقام القياسية، حيث وصلت تكلفة الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأمريكي إلى 14 مليار دولار.

وبذلك فإنه أكبر مبلغ أُنفق على الانتخابات الأمريكية، ويمثل أكثر من ضعف تكلفة انتخابات 2016 التي بلغت 6.5 مليار دولار.

2- أول مرشح يجمع مليار دولار

وجمع جو بايدن مليار دولار من خلال حملته ليكون أول مرشح في التاريخ الأمريكي يجمع هذا الرقم.

3- التصويت المبكر

سجل الناخبون الأمريكيون رقمًا قياسيًا جديدًا للتصويت المبكر، حيث أدلوا بـ 101 مليون بطاقة اقتراع قبل الانتخابات، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي جعل أعدادًا كبيرًا من الناخبين يلجأون إلى التصويت مبكرًا أو بالبريد لتجنب التصويت الشخصي.

وبلغ رقم التصويت المبكر ضعف عدد الأصوات المبكرة التي تم الإدلاء بها في عام 2016، وحقت البلاد أعلى نسبة مشاركة عامة للناخبين منذ أكثر من 100 عام.

4- التصويت الإجمالي

حطم الأمريكيون الرقم القياسي أيضًا في التصويت بشكل عام، حيث أدلى 160 مليون أمريكي بصوته رغم المخاطر والتحديات من الانتظار في طوابير طويلة، وتصفح المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ قرار بشأن التصويت المبكر وبالطبع تأثير فيروس كورونا.



5- أصغر شخص منتخب في الكونغرس

أصبح ماديسون كاوثورن، 25 عامًا، أصغر شخص في التاريخ الحديث يتم انتخابه للكونغرس، وقد تغلب المرشح الجمهوري على الديموقراطية مو ديفيس ليفوز بدائرة نورث كارولينا بنسبة 55% من الأصوات.

وقد أُصيب كاوثورن بإعاقة بسبب حادث سيارة عام 2014، وبات يستخدم كرسيًا متحركًا بشكل دائم.

6- أول سيناتور متحول جنسيًا

أصبحت سارة ماكبرايد أول سيناتور متحولة جنسيًا، بعد فوزها في ولاية ديلاوير، وفي حين أنه يوجد بالفعل عدد من المتحولين جنسيًا في الهيئة التشريعية الأمريكية، إلا أن ماكبرايد أول من يتم تعيينها في مجلس الشيوخ.

7- أول مشرع هويته الجنسية غير محددة

باتت مووري تيرنر، أول ممثلة ولاية مسلمة تعرف بأنها غير محددة لهويتها الجنسية، أي ليست ذكرًا أو أنثى.

8- بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة

بعد إعلان فوز المرشح جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بات أكبر رئيس للولايات المتحدة، حيث حطم رقم سابقه، ترامب، فقد كان أكبر شخص تولى الرئاسة على الإطلاق عن عمر يناهز 70 عاماً في عام 2017، وهو الآن 74 عامًا، فيما يبلغ بايدن 77 عامًا.

9- أكثر عدد من الأصوات

وقد فاز بايدن بالرئاسة بعد تصويت 74,566,731 شخصاً له، وهو ما يجعل ترامب أكثر رئيس يتم التصويت ضده.

10- جيل بايدن أول سيدة أولى بوظيفة معلمة

قالت جيل بايدن إنها تخطط للعودة إلى العمل، وتحقيق التوازن بين واجباتها كمعلمة وزوجة وسيدة أولى، متابعة: أحب ذلك، سأواصل التدريس عندما نصل للبيت الأبيض، أريد من الناس أن يقدروا المعلمين ويعرفوا مساهماتهم وأن يرفعوا من شأن المهنة.

وكانت تعمل جيل في وظيفتها كمعلمة أيضًا عندما كان زوجها نائب الرئيس لمدة ثماني سنوات.

11- كاملا هاريس

دخلت كاملا هاريس التاريخ بانتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة وأول أمريكية سمراء البشرة وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة.



