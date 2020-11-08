تكدس للنفايات بشوارع وأحياء أبها بسبب المقاول الجديد والأمانة تعتذر

2020-11-08

متابعات الخليج 365 – سلمان ال مقرح – أبها

تسبب انتقال أعمال مقاول النفايات من مقاول لآخر في تكدس النفايات في أحياء وشوارع مدينة أبها بسبب ذلك الانتقال ، وتسببت تلك النفايات في إزعاج للأهالي وطالبوا أمانة المنطقة بسرعة التحرك؛ حتى لا تحصل كارثة بيئة وصحية خصوصاً للمصابين من قبل لا يحمد عقباها.

وقال متابعات الخليج 365 ناصر الزيدان: إن النفايات لها يومين وأكثر لم تقم الأمانة بحملها من مكانها وهي تشكل خطرا على السكان خصوصاً أن الكلاب الضالة هي الأخرى تنتشر في جميع الأحياء وتقوم بنبش تلك النفايات مما يفاقم المشكلة وأضاف متابعات الخليج 365 على عسيري أن حي الموظفين والمنسك وغيرها من أحياء المدينة تعاني كثيراً من رفع النفايات وخصوصا هذه الأيام وهناك مرضى يعانون من الربو وأمراض أخرى مما يشكل ظاهرة بيئة وصحية سيئة ومناظر غير مقبولة بالأحياء مطالبين أمانة المنطقة بسرعة رفعها وزيادة عمل سيارات النفايات، وأضاف المواطنان محمد الأحمري وسعد القحطاني أن أحياء مدينة أبها مترامية الأطراف وتكدس النفايات من أكثر من يومين شكل إزعاج كبير للأهالي والسكان، وأضافا: مدينة أبها مدينة نظيفة وعاصمة السياحة ولا يجب التهاون بهذا الشكل وحتى لا يحصل تشوه بصري وكارثة بيئة لا يحمد عقباها.

وطالب الأهالي على الأقل توفير حاويات كبيرة وزيادة الحاويات في المواقع التي تكثر بها المطاعم والبوفيهات وغيرها من المواقع الخدمية ويكتظ بها السكان حتى على الأقل تضمن البقاء ليومين في تلك الحاويات الكبيرة .

كما بيَّن متابعات الخليج 365 محمد عتيق أن سرعة الرياح تنقل تلك النفايات في الشوارع وتزيد من حجم المعاناة وتشكل خطرا على السكان وتنبعث منها روائح كريهة . مطالبين بسرعة التجاوب ورفع عمل نظافة لتك الشوارع والأحياء . وقدم عددا من الأهالي فكرة إيجاد أراضي فضاء بالقرب من كل حي حتى يتم نقل النفايات لها في مثل هذه الحالات الطارئة مشيرين انه يجب على مسؤولي الأمانة عمل تخطيط جيد وسليم في مثل هذه الظروف وذلك لضمان سلامة الأهالي وما يخلفه تكدس تلك النفايات من ظاهرة صحية وبيئة .

وتقدم العديد من الأهالي ببلاغات على أمانة المنطقة 940 ووصل لهم رسالة رد مضمونها : تعتذر أمانة عسير عن جوانب القصور في خدمات النظافة بسبب انتقال الأعمال من مقاول لآخر ، مؤكدة أنها محل متابعة وتطوير للوصول لأرقى الخدمات في مجال النظافة والإصحاح البيئي ولتلقى البلاغات والملاحظات على الرقم : 0535635173 أو 940 .



