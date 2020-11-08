- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنّاً من النفايات وإزالة 4086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية، أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أمانة المنطقة الشرقية
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 12:58 PM
489 جولة رقابية.. و"الأمانة" تدعو إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوىتعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنّاً من النفايات وإزالة 4086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية، أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
، تعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.