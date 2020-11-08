الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لـ البكالوريوس المسائي

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت الكلية التقنية بنجران بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

وأوضحت الكلية التقنية أن التسجيل يستمر حتى الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الكلية التقنية بنجران، علي آل عتيق، أن إجراءات الفرز للقبول على أساس النسبة الموزونة 60 على معدل مؤهل الدبلوم، و30 اختبار اللغة الإنجليزية، و10 حداثة المؤهل، وتتناقص النسبة 2% عن كل سنة سابقة للتخرج‏ بالإضافة إلى درجة اختبار اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرنامج كمعيار مفاضلة في حال كان عدد المتقدمين أكثر من عدد المقاعد المحددة بالطاقة الاستيعابية للقبول بالتخصص.

وتابع مدير العلاقات العامة بـ الكلية التقنية أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب “برمجيات” وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات.

وتشمل شروط القبول والتسجيل في الكلية التقنية بنجران أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في التخصصات المتاحة نفسها.

