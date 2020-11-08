تويتر تزيل لقب الرئيس الامريكي من حساب ترامب

2020-11-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أزال موقع التدوينات المصغرة “تويتر” لقب الرئيس الامريكي من حساب المرشح الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واستبدل تويتر لقب الرئيس الامريكي بـ “الرئيس الـ 45 الأمريكي”، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقامت موقع تويتر في خطوة مفاجئة بتغيير بروفايل الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ على الرغم من عدم انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة والتي تستمر إلى 20 يناير المقبل حتى قبل اعترافه بالخسارة.

ورفض الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب؛ وحزبه، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، كما هو متعارف عليه في البروتوكولات الأمريكية.



