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فيديو.. الشيخ المصلح يوضح خطورة تأخير دفع زكاة المال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تأخير دفع زكاة المال.
وقال الشيخ المصلح إن تأخير الزكاة يفتح على الإنسان باب البخل والشح والغفلة، مؤكداً أن الزكاة ثابتة في ذمة الإنسان فعليه إخراجها لإبراء ذمته ولكي يحل البركة في ماله، فلا بد أن يمتثل لأمر الله تعالى في إخراج الزكاة.
وأضاف الشيخ المصلح أنها سميت زكاة لأنها تطيب المال وتزكيه وتطهره، مشيراً إلى أنها من الشعائر والأركان العظيمة في الدين التي قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات الكتاب الحكيم، ومنزلتها لا تخفى على المؤمن.
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