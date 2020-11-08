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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء) بمنطقة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:39 AM
الهطولات تُصحَب بنشاط في الرياح وتشمل 5 محافظاتمن تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٩ مساءً.
كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الوجه، وأملج، وضباء) بمنطقة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة مساءً.
، من تنبيهات الأرصاد: أمطار بجازان وسحب رعدية بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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