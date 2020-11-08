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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الثانية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء (محدودة) من شمالي منطقة #مكة، وأجزاء من مناطق #المدينة #القصيم #حائل #الحدود_الشمالية وجنوب شرق #الجوف و#تيماء، بالإضافة إلى جبال السروات".
وأضاف: "ربما تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية".
وتابع: "بوجه عام متوقع أن تكون الرياح جنوبية مترنحة ونشطة في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 11:28 AM
رياح هابطة مثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية"متفرقة ومترنحة.. "خارطة ثالث أيام الماطرة الـ2" يرسمها "المسند"
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق في ثالث أيام الحالة المطرية الثانية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثالث للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم، ومتوقع أن تهطل زخات متفرقة على أجزاء (محدودة) من شمالي منطقة #مكة، وأجزاء من مناطق #المدينة #القصيم #حائل #الحدود_الشمالية وجنوب شرق #الجوف و#تيماء، بالإضافة إلى جبال السروات".
وأضاف: "ربما تتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الركامية".
وتابع: "بوجه عام متوقع أن تكون الرياح جنوبية مترنحة ونشطة في معظم المناطق.. هذا والله أعلم".
، "متفرقة ومترنحة.. "خارطة ثالث أيام الماطرة الـ2" يرسمها "المسند" ،
المصدر : الخليج 365
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